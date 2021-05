Castelletto, madre e figlio investiti da una moto: tre persone all’ospedale

Genova. Un bilancio di tre ricoveri all’ospedale è il risultato di un incidente avvenuto questo pomeriggio in Corso Niccolò Paganini a Castelletto, dove madre e figlio sono stati investiti da una moto.

Per fortuna nessuno dei tre sarebbe in pericolo di vita, anche se per tutti è stato necessario un trasporto in codice rosso all’ospedale a causa della dinamica dell’evento: il bambino è ricoverato al Gaslini in giallo, mentre la madre, che ha avuto la peggio, al Galliera ancora in rosso.

Ricovero anche per l’uomo alla guida della moto, trasportato sempre al Galliera in codice rosso, poi declassato in giallo. Ancora da capire le dinamiche dell’incidente: sul posto la polizia locale per i rilievi del caso