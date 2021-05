Casa famiglia la Piuma, al via una raccolta fondi per l’acquisto di un pulmino per i ragazzi

Genova. La Casa Famiglia dell’Associazione La Piuma è un progetto avviato a Genova nel 2006 con cui Laura ed Emilio Parodi (soci fondatori e volontari), insieme ai loro figli, hanno accolto in casa 25 bambini e ragazzi fino a 18 anni, che non possono restare con le loro famiglie naturali.

“La Casa Famiglia – si legge sulla piattaforma di raccolta fondi GoFundMe – fino ad oggi si è servita per gli spostamenti di un pulmino che col tempo si è rivelato non più sufficiente per il numero dei componenti, per la delicatezza delle situazioni accolte, per l’età e per il chilometraggio”.

“Si è reso così necessario – scrivono – pensare ad un mezzo nuovo, più attuale nella motorizzazione e nella dotazione di sicurezza, e soprattutto più adatto al contesto particolare della Casa Famiglia”.

“L’associazione – proseguono – che si avvale dell’aiuto di numerosi volontari e di diversi professionisti tra cui psicologi, pediatri e neonatologi, si è insediata da sei anni presso il Forte Tenaglie, sulle alture di Genova, dove i bambini hanno trovato un’opportunità straordinaria e un’occasione di crescita e aiuto, soprattutto durante il periodo di lockdown dovuto alla pandemia”.

La raccolta, con oltre quattrocento condivisioni, ha superato i 4 mila euro ed è raggiungibile a questo link.