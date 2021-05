Caricamento, operativo il nuovo ecopunto di Amiu per utenze domestiche e commerciali

Genova. Sopralluogo questa mattina degli assessori al Centro Storico Paola Bordilli e all’Ambiente Matteo Campora, del presidente del Municipio I Centro Est Andrea Carratù, del presidente di Amiu Genova Pietro Pongiglione al nuovo ecopunto di via della Mercanzia – di fronte alla metro San Giorgio a Caricamento – realizzato nell’ambito del Piano Integrato Caruggi. In totale gli Ecopunti del Centro Storico sono 34 di cui 17 ad accesso controllato dedicati sia alle utenze domestiche sia a quelle dei commercianti.

«Grazie lavoro sinergico con Amiu Genova per l’attuazione delle azioni previste dal piano integrato Caruggi – commenta l’assessore Bordilli – stiamo implementando i servizi per residenti e commercianti perché tutti coloro che vivono e lavorano in centro storico possano, in modo efficace, partecipare a una sempre maggiore cura e decoro della città vecchia».

«La rete degli Ecopunti di Amiu Genova ad accesso controllato è sempre più capillare nel Centro Storico – dichiara l’assessore Campora – questo ci consente di dare un sempre più diffuso servizio ai residenti e di un conferimento di differenziata sempre maggiore, una buona pratica che vogliamo rafforzare anche negli altri quartieri».

«Il nostro impegno, – spiega Pietro Pongiglione, presidente AMIU Genova – in sinergia con istituzioni e associazioni, è fondamentale per la cura e la vivibilità del Centro storico. Con gli Ecopunti abbiamo trovato un’ottima soluzione per contrastare il degrado, garantire maggior decoro e promuovere la raccolta differenziata. Un vero miglioramento del ciclo dei rifiuti che però può avvenire solo con la collaborazione di tutti e, soprattutto, con il coinvolgimento dei cittadini».

«L’ecopunto in via della Mercanzia – dice il presidente Carratù – è strategico per una zona del Centro Storico del sestiere Molo, molto popoloso e con attività commerciali. Pensiamo che rappresenti una risposta importante per i residenti che potranno ritirare gratuitamente le chiavette e avere ogni informazione sul conferimento corretto dei rifiuti negli sportelli di Amiu dislocati sul territorio del centro storico».

Come gli altri locali del centro storico, anche gli Ecopunto in Stradone di Sant’Agostino e in via Della Mercanzia sono destinati alla raccolta di umido, carta, cartone, plastica, metalli, vetro e il residuo indifferenziato; sono, inoltre, dotati di un sistema di videosorveglianza per garantire l’uso in piena sicurezza da parte degli utenti e, contrastare l’uso improprio di questi spazi.

Accanto al nuovo ecopunto, gli utenti possono trovare l’unico ecocompattatore PlastiPremia dove si possono conferire – sui 13 presenti in città – oltre alle bottiglie e flaconi in plastica, anche le lattine in alluminio.

Per accedere ai locali è necessario ritirare, gratuitamente, il badge elettronico, fino a venerdì 18 giugno, presso il punto di via San Giorgio 7 rosso, gestito in collaborazione con i volontari di “Ambiente Energia al Quadrato”: lunedì, martedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30; mercoledì e giovedì dalle 14.30 alle 17.30. Sarà possibile ritirare, sempre gratuitamente, anche il contenitore dedicato alla raccolta del rifiuto organico.