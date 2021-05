Caos all’hub vaccinale di San Benigno, l’opposizione: “Vergognoso e sconcertante, Toti chiarisca”

Genova. “Quanto accaduto ieri notte al centro vaccinale gestito dalla Casa della Salute delle Torri Msc di San Benigno a Genova, con decine di persone in attesa per ore del loro appuntamento per la vaccinazione davanti a un portone sbarrato, è vergognoso e sconcertante. Chiediamo chiarimenti sulla vicenda e di sapere entro quando gli appuntamenti saranno riprogrammati”.

Lo afferma in una nota il consigliere regionale del gruppo Partito Democratico – Articolo Uno Pippo Rossetti che ha presentato un’interrogazione dopo le segnalazioni arrivate dagli utenti e riportate dalla stampa sui disservizi registrati all’hub vaccinale genovese nelle ultime ore.

“Decine e decine di persone, per ore, ieri sera e di notte si sono recate davanti all’hub – sottolinea Rossetti – per la somministrazione del vaccino e una volta arrivati hanno trovato il portone sbarrato e solo il custode ad attenderli: ‘un problema tecnico’, la spiegazione. Nella realtà un comportamento inaccettabile, con molte famiglie che hanno visto saltare il loro appuntamento, e una profonda mancanza di rispetto che i liguri dopo un anno e mezzo di pandemia non meritano. Sulla riprogrammazione inoltre, a diverse ore di distanza, non c’è ancora un chiarimento: questa mattina contattando l’hub telefonicamente ci è stato risposto che loro non sanno a che ora chiuderanno oggi il centro, che risulta aperto fino alle 21, e suggeriscono ai prenotati di telefonare la mattina del giorno della prenotazione per sapere se la sera o la notte potranno essere vaccinati o se saranno rinviati ad altra data. Ci auguriamo si ritorni presto alla normalità negli orari di apertura per l’accesso a un servizio pubblico”.

“Non è la prima volta che l’hub vaccinale di San Benigno, gestito privatamente dal gruppo Casa Salute, si rende protagonista di disservizi in tema di organizzazione degli appuntamenti per la somministrazione dei vaccini – aggiunge il consigliere Gianni Pastorino di Linea Condivisa – Ultima, in ordine di tempo, la chiusura anticipata dell’hub, nella notte tra martedì e mercoledì, che ha fatto saltare decine di appuntamenti, scatenando rabbia e desolazione da parte dei tanti cittadini presenti, per lo più anziani, costretti a tornare a casa, ma senza vaccino inoculato”.