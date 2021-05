Genova. Al primo fine settimana libero dopo i lunghi mesi di lockdown le autostrade liguri si fanno trovare impreparate con cantieri e scambi di carreggiata che limitano la viabilità per il grande traffico del rientro.

Sono almeno 25 i chilometri di code che si stanno verificando sulle autostrade liguri in questo secondo pomeriggio della prima domenica di maggio: sono 12 i chilometri di code segnalati sulla A12 tra Chiavari e Nervi, a causa dei lavori, mentre sulla a A10 sono 13 tra Varazze e Voltri.

Va meglio sulla A7, dove non si registrano criticità, e sulla A26, che nonostante i cantieri al momento non presenta disagi per il traffico. Una situazione del genere si era presentata anche ieri sera, tanto da spingere il presidente Giovanni Toti a dichiarare che in settimana sarà fatta una verifica degli accordi con Aspi.