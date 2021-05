Cantieri autostradali, riaperto a doppia corsia il tratto tra Pra’ e Genova Aeroporto

Genova. Anche questa mattina non sono mancate le code – fino a tre chilometri tra il bivio A26/A10 e Genova Aeroporto – ma l’auspicio è che per il resto del weekend la situazione possa migliorare e stabilizzarsi: alle 9 si sono conclusi i lavori all’interno della galleria Provenzale in A10, consentendo in questo modo il ripristino della regolare circolazione su due corsie in entrambe le direzioni nel tratto compreso tra Genova Aeroporto e Genova Pra’ e la contestuale completa riapertura delle stazioni di Pegli e Pra’.

Il termine delle attività, in anticipo rispetto a quanto precedentemente comunicato da Aspi (il primo pomeriggio) ma in ritardo rispetto alla promessa di chiudere i cantieri entro venerdì, è stato possibile grazie all’impiego di circa 40 maestranze che hanno operato in continuità a partire dalla mattina di ieri.

“Il cantiere straordinario nella galleria Provenzale si era reso necessario in quanto, nel corso delle ispezioni trimestrali effettuate da assessor indipendenti, erano stati rilevati avanzamenti di difettosità registrate in precedenza e sulle quali sono stati immediatamente avviati i lavori di manutenzione, come previsto dagli standard di controllo definiti con il MIMS”, spiegano da Aspi.

Sempre questa mattina, alle 6, come da programma, è stata ripristinata la piena transitabilità in A12 nel tratto tra Sestri Levante e Lavagna in direzione Genova, in seguito alla rimozione del cantiere nella galleria San Bernardo.

A partire da questa mattina pertanto può dirsi completamente attuato il piano di smobilitazione dei cantieri che, come concordato con gli enti territoriali, durerà fino alle 6 di lunedì. Al momento sul nodo ligure il traffico scorre regolare.