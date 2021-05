Cantieri autostradali, il settore dell’autotrasporto annuncia quattro giorni di stop nei porti e al confine

Genova. Cna Fita con Confartigianato Trasporti, Fai, Fiap, Lega Cooperative e Trasporto Unito hanno comunicato alle istituzioni competenti la dichiarazione di fermo dei servizi di autotrasporto su gomma presso i porti liguri (piattaforme logistiche) e il confine di Stato con la Francia dalla mezzanotte del 15 giugno alle 23.59 del 19 giugno prossimi.

La protesta – si legge nella nota – “contro le massicce cantierizzazioni delle infrastrutture autostradali liguri iniziata a dicembre 2019 a causa di una pregressa vergognosa gestione e che oggi penalizza fortemente l’economia ligure e genera nello specifico gravi diseconomie nelle aziende di autotrasporto”.

Le associazioni di categoria chiedono interventi immediati come la definizione “puntuale e veritiera” dello stato dei lavori che società Autostrade deve effettuare, il “coinvolgimento reale dell’Autotrasporto nel modello di pianificazione degli interventi di cantierizzazione e nella definizione di strumenti organizzativi territoriali necessari a mitigare l’impatto di questi ultimi” e il riconoscimento di adeguati ristori non tassabili alle imprese di autotrasporto operanti da e per il territorio ligure”.

La nota delle associazioni conclude con la “declinazione di ogni responsabilità per atti o azioni che nel frattempo potrebbero manifestarsi con il fermo dei veicoli o di blocchi ai varchi portuali a causa della diffusa esasperazione dei titolari delle imprese e dei loro dipendenti”.