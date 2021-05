Cani sui binari e i treni si fermano: ritardi fino a 50 minuti sulla Genova-Savona

Savona. Due cani, che si trovano in stazione a Savona in attesa del treno, si “azzuffano” e scappano lungo i binari allontanandosi sempre di più dai padroni e raggiungendo la galleria che si trova dopo gli scambi in direzione Albisola.

La conseguenza non è banale, soprattutto per chi era in attesa di salire su uno dei convogli che erano in partenza e, fino a quell’inconveniente, puntuali. I treni hanno accumulato quasi un’ora di ritardo per permettere le ricerche dei due animali da compagnia e di uno dei due padroni, che è immediatamente scattato per provare, inutilmente, a bloccare il cane.

I disagi si sono verificati sulle tratte Savona – Sestri Levante e Savona – Milano Centrale. Il Thello, proveniente da Nizza, in partenza da Savona alle 10.33 ha lasciato la stazione alle 11.22, seguito alle 11.28 dal regionale diretto nel Levante ligure con un ritardo di 50 minuti.