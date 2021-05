Cane precipita nel pozzo di una miniera, la corsa contro il tempo per salvarlo

Genova. Una corsa contro il tempo è in corso nel Comune di Ne, dove questo pomeriggio un cane è caduto all’interno di un pozzo presente in una vecchia miniera abbandonata in val Graveglia.

A dare l’allarme la sua padrona: la bestiola, infatti, è scappata dal proprio giardino, forse attirata da qualche animale selvatico, infilandosi nella vecchia struttura in disuso, e finendo quindi per precipitare per diversi metri all’interno della cavità artificiale.

Sul posto l’intervento dei vigili del fuoco di Chiavari, che, insieme ai colleghi genovesi è accorsa per provare a salvare l’animale. I pompieri si stanno calando nel pozzo per provare a recuperare il povero cane.