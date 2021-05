La classifica dice Genoa, ma il campo nel doppio, anzi triplo confronto contando la Coppa Italia, dice senza dubbio Campomorone Lady. Le biancoblù si prendono tre derby su altrettanti a disposizione e rimarcano con forza la propria storia di tradizione nel mondo del calcio femminile almeno per quanto concerne Genova e dintorni.

Partita mai in discussione con le ragazze di Pampolini in controllo del gioco, e subito pericolose con Tortarolo che chiama Macera all’uscita miracolosa. Al quarto d’ora Fernandez sfiora il palo e poco dopo ancora Tortarolo sfiora il gol di testa. Genoa che non riesce ad uscire e lascia l’iniziativa alle padrone di casa. Al 40° ecco lo squillo della bomber, Caterina Bargi che calcia il rigore per un fallo di mano di Licco nell’area rossoblù. Nulla da fare per Macera e vantaggio locale.

Nella ripresa dopo uno spavento per le biancoblù con bella azione di Crivelli che in area di rigore, però manca nella mira e spara alto da ottima posizione. Al 62° ecco la doppietta di Bargi che sfrutta un disimpegno disastroso del Genoa, prende palla e la mette nell’angolino. Partita in discesa per il Campomorone che, però potrebbe complicarsi al 78° quando il Genoa beneficia di un calcio di rigore.

Dal dischetto va bomber Parodi che si fa ingolosire dalla tentazione di fare il cucchiaio, Denevi intuisce e blocca. Passano due minuti e la legge del gol condanna definitivamente il Genoa alla sconfitta: Nietante entra di gran carriera in area su cross dalla fascia di Fernandez e insacca da pochi passi per il definitivo 3-0. Risultato che potrebbe diventare ancora più rotondo all’89° quando Bettalli cerca il tiro dalla lunga distanza con Macera battuta, ma salvata dalla traversa. Finisce 3-0 con il Campomorone che accorcia a -6 dalle cugine rossoblù.