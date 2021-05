Nella giornata di oggi, mercoledì 5 maggio, si sono giocate le partite della quinta giornata del campionato ligure di Eccellenza.

Per il girone A, l’Albenga ha avuto la meglio per 2-1 sul Varazze, Pietra Ligure e Finale hanno impattato 0-0, la Genova Calcio ha vinto 3 a 1 in casa del Campomorone Sant’Olcese.

Per il girone B, Rapallo Rivarolese e Rivasamba hanno pareggiato 1-1, l’Angelo Baiardo ha sconfitto 3-1 l’Athletic Club Albaro, il Ligorna ha piegato la Sestrese per 2-0.

Il tecnico Andrea Dagnino, Alberto Mariani, allenatore dell’Athletic Club Albaro, e Fabio Barabino, allenatore dell’Under 17 della Sammargheritese, commentano i risultati della giornata e l’andamento dei due gironi.