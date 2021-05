Nel pomeriggio di domenica 23 maggio si sono giocate le partite di andata dei quarti di finale dei playoff del campionato regionale ligure di Eccellenza.

Il Ligorna ha vinto per 3 a 0 sul campo dell’Albenga; Genova Calcio e Fezzanese hanno pareggiato 0-0; la Cairese ha avuto la meglio sul Rivasamba per 3-0; il Finale si è imposto in casa della Sestrese per 1 a 0. Domenica 30 maggio sono in programma le gare di ritorno.

Corrado Schiazza, allenatore della Sestrese, Matteo Giribone, direttore sportivo della Cairese, Pietro Buttu, mister del Finale, e Gianluca Cusato, centrocampista della Genova Calcio, commentano quanto è avvenuto sui vari campi nel fine settimana appena trascorso e danno uno sguardo alle partite di domenica prossima.