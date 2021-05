Chivari. Era a spasso con la sua padrona nei pressi delle miniere abbandonate di Molinetto, quando per per inseguire un animale Otta, questo il nome della meticcio, si è infilato nel tunnel cadendo poi in un pozzo di circa 9 metri.

I vigili del fuoco, raggiunta Nè con la squadra di Chiavari e da Genova con il carro Speleo, Alpino Fluviale SAF, hanno allestito una complessa manovra di calata e recupero per raggiungere Otta.

Fortunatamente l’animale era incolume ma spaventato. Dopo circa 2 ore di lavoro i Vigili del fuoco sono riusciti a recuperarla e consegnarla alle cure del padrone