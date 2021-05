Brignole, guardia giurata si spara alla mano e si amputa un dito

Genova. Brutto incidente sul lavoro questa mattina a Brignole, dove una guardia giurata si sarebbe accidentalmente sparata ad una mano, ferendosi gravemente.

L’episodio è successo verso le sei di questa mattina: per cause e dinamiche ancora da ricostruire nei dettagli, dalla pistola dell’uomo di circa 50 anni, in quel momento in servizio, è partito un colpo che ha centrato una mano.

Importanti le ferite: la vittima avrebbe perso un dito sul colpo, per poi essere soccorsa dai medici del 118 e trasferita presso il San Paolo di Savona, nel centro specializzato nella chirurgia della mano.