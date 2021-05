Brignole, dalla metro ai treni l’accesso resta sbarrato: restano in vigore le norme anti Covid

Genova. Può capitare, in alcune ore critiche, di vedere all’interno della stazione della metropolitana di Brignole, a Genova, qualcuno che sposta la transenna che sbarra la discesa dal binario della metro alla stazione ferroviaria, oppure che la scavalca. Sono studenti ma anche distinti uomini d’affari, donne che corrono per andare al lavoro, qualche mamma con passeggino. Questo perché il passaggio dalla metro alla stazione è bloccato, appunto, da ormai oltre un anno (è invece possibile dai binari raggiungere la metro senza uscire all’aperto).

Il motivo è noto – si tratta dell’organizzazione dei flussi di utenti per evitare che ci siano persone che si spostano in direzione opposta e che quindi si possa favorire il contagio da Covid – ma quello che non è noto, oggi che si parla di riaperture, abolizioni del coprifuoco, ripartenze su vari fronti, persino del prossimo abbandono delle mascherine, è: quando si potranno eliminare questi percorsi obbligati?.

Quando, ad esempio, chi scende dalla metropolitana a Brignole potrà evitare di dover compiere a ritroso il tunnel di Borgo Incrociati o quello di via Canevari per dirigersi ai binari del treno. Ma anche quando verranno nuovamente liberalizzati gli accessi di fermate come Di Negro, Darsena, Brin. Anche perché di fatto la commistione di flussi avviene in qualsiasi altro ambito della vita quotidiana.

Al momento non ci sono novità in vista. Il decreto appena firmato da Mattarella recepisce, in materia di gestione del trasporto pubblico, le indicazioni dei passati decreti, in particolare di quello del 20 marzo 2020 che imponeva sia ai gestori delle ferrovie sia a quelli del trasporto urbano di creare dei flussi diversi per uscita ed entrata, per salita e discesa.

Al tempo l’organizzazione degli accessi tra Brignole Metro e Brignole Treni era stata definita da Grandi Stazioni, la società di Fs, insieme alla Polfer, sentita Amt. E così, fino a diverse direttive, si continuerà a fare. Resta in vigore, al momento, anche la capacità massima del 50% sui mezzi pubblici e l’obbligo dell’uso della mascherina a bordo.