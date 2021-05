Boom di prenotazioni anche per i 40enni, lunedì sera nuovo open day per gli over18 con AstraZeneca o Johnson

Genova. Nessun intoppo né code ma quasi 15 mila prenotazioni ieri sera per la fascia 40-44enni che hanno prenotato il vaccino. In dettaglio alle 21.15 di ieri i prenotati sono stati 14506 con un picco alla 23 di 488 prenotazioni al minuto.

Nessuna coda sul sistema informato. Chi ha prenotato ieri mediamente riceverà la prima dose di Pfizer o Moderna intorno a metà luglio. La distanza del richiamo, come è accaduto in queste settimane, continua ad essere definita dal singolo hub e può essere a 21 o 42 giorni. Da lunedì mattina la fascia 40-44 potrà prenotarsi su tutti gli altri canali (numero verde 800 938818, farmacie abilitate al servizio Cup, sportelli Cup di Asl e ospedali).

E sempre lunedì 31 maggio lle ore 23 ripartirà un nuovo OpenDay per chi, sopra i 18 anni, vuole volontariamente prenotare un vaccino AstraZeneca o Johnson.

“Il generale Figliuolo ha anche chiesto di eliminare le fasce d’età – ha detto il Governatore Toti ieri sera – ci stiamo lavorando e dal 7 giugno le vaccinazioni potrebbero già essere aperte per tutta la popolazione, procedendo per scaglioni di 5 anni al giorno in base all’età. In queste ore c’è stata anche l’approvazione dell’Ema per la vaccinazione della fascia 12-15 anni e per questo stiamo predisponendo, coinvolgendo anche i pediatri di famiglia, la vaccinazione per gli under 16”.

Al momento, dunque, è confermata la data del 4 giugno per l’avvio delle prenotazioni della fascia 35-59 anni sempre con i vaccini di tipo freeze. Dal lunedì successivo si dovrebbe procedere giorno per giorno a scaglioni di cinque anni: il 7 giugno potranno prendere appuntamento i 30-34enni, l’8 giugno i 25-29enni, il 9 giugno i 20-24enni e così via. “Questo – ha spiegato Toti – per non caricare eccessivamente il sistema informatico di Liguria Digitale”. Il calendario, comunque, va ancora definito nei dettagli.

“Diciamo che nel corso della settimana tutti potranno prenotarsi – ha precisato ancora il presidente ligure – ma la vaccinazione dipende dalle dosi di vaccino che arriveranno dalla struttura commissariale. Vedremo di quanto si allungheranno le code. Possiamo far prenotare i vaccini che programmiamo di avere, non quelli che non abbiamo”