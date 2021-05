Bolzaneto, volantino con la svastica all’ingresso del campo sinti: “Maledetti zingari, abbiamo vinto noi”

Genova. Un volantino con la svastica è stato stato attaccato ieri accanto al campo sinti di via Nostra Signora della Guardia a Bolzaneto. “Abbiamo vinto noi – è scritto sui volantini – a morte zingari maledetti”.

Uno dei membri della comunità sinti ha scritto un post sul gruppo facebook del quartiere denunciando il grave episodio: “Salve siamo Sinti del campo di Bolzaneto stamattina abbiamo trovato questo manifesto – è davvero assurdo essere nel 2021 ed essere ancora così cattivi e ignoranti, abbiamo chiamato i carabinieri che provvederanno a prelevare le impronte”.

A denunciare il grave atto di intimidazione è anche il gruppo consiliare in Municipio Valpolcevera Chiamami Genova.

“Non ce la sentiamo di liquidare tali gesti come una semplice goliardata e riteniamo che le autorità e gli organi preposti debbano vigilare e prendere provvedimenti nei confronti dei sempre più numerosi gesti di intolleranza e razzismo che purtroppo avvengono nella nostra città – si legge in una nota del gruppo – Ci rendiamo conto del delicato equilibrio che comporti la gestione di un campo di questo tipo in città, per questa ragione, circa tre anni fa, durante una seduta nel consiglio municipale del V Municipale, in cui si discuteva una mozione circa un insediamento abusivo in Via Bruzzo, sempre a Genova-Bolzaneto, abbiamo presentato un ordine del giorno circa la tutela e le pari opportunità della minoranza storica-linguistica dei rom e dei sinti, poi approvato a maggioranza, ed impegnava il Presidente e la Giunta ad attivarsi verso la civica amministrazione e gli enti preposti affinché fossero messe in campo tutte le politiche necessarie atte al superamento dei campi, alle loro logiche, e alla prevenzione della formazione di eventuali insediamenti abusivi”.

“Solamente l’educazione e la reciproca conoscenza tra la cittadinanza possono scongiurare episodi come questi” concludono i consiglieri del gruppo.