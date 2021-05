Bogliasco, festa grande con il Baby Sincro Gran Galà

Bogliasco. Festa doveva essere e festa è stata domenica mattina alla Vassallo, teatro dell’evento Baby Sincro Gran Galà.

A prendersi la scena e un’ondata praticamente ininterrotta di applausi e complimenti le piccole sirenette bogliaschine, scese in acqua con il chiaro intento di divertirsi e di stupire. Missioni, in ambo i casi, ampiamente centrate da tutte le protagoniste di giornata.

“Volevamo creare un evento in grado di dare un po’ di visibilità e allegria alle nostre ragazze più piccole che, seppur allenatesi per lunghi mesi, da troppo tempo non hanno la possibilità di disputare gare ed esibizioni ufficiali. Inoltre, grazie alla diretta streaming, abbiamo consentito ad ogni genitore di seguire l’esibizione in tempo reale, ovviando al divieto imposto dalle normative anti-Covid di accedere agli spalti della piscina”: queste le parole di estrema soddisfazione espressa dalla dirigente Paola Pegan.

Di seguito l’elenco delle atlete esibitesi, suddivise per categorie di appartenenza.

Ragazze (Allenatrici Olimpia Benvenuto e Silvia Demarchi):

Combinato: Cecilia Moretti, Eva Zane, Paola Bettini, Allegra Spinetta, Linda Cazzaniga, Beatrice Tavazzani, Giulia Megliola, Lara Vernazzano

Esordienti A (All. Andrea Bonci e Adriana Camposaragna)

Esibizione di squadra: Sofia Garibaldi, Sara Delogu, Sophie Devenuto, Eleonora Venturi e Sofia Boz

Trio: Sofia Garibaldi, Sara Delogu, Sophie Devenuto

Singolo: Sophie Devenuto

Esordienti B (All. Adriana Camposaragna)

Singolo: Rebecca Schiara

Singolo: Aurora Guerrisi

Doppio: Aurora Borgna, Maddalena Galli

Squadra: Rebecca Schiara, Aurora Borgna, Maddalena Galli, Sofia Capurro, Paola Lorenzini, Andrea Raina, Ilaria Giordano

Esordienti C (All. Silvia Demarchi e Paola Pegan)

Doppio: Elena Concu, Sofia Haidara

Trio: Teresa Costa, Anita Maria Regini, Venere Capurro

Quartetto: Camilla Turco, Caterina Spelta, Mia Valtorta, Camilla Repetti

Squadra: Elena Concu, Teresa Costa, Sofia Haidara, Venere Capurro, Anita Maria Regini, Mia Valtorta, Camilla Turco, Caterina Spelta.