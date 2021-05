Bogliasco, domenica il galà delle piccole sincronette biancoazzurre

Bogliasco. Una giornata speciale dedicata alle piccole sirenette del Bogliasco. Domenica mattina, a partire dalle 9, la Vassallo ospiterà il Gran Galà delle Sincronette Biancazzurre, un evento riservato alle categorie Esordienti B e C del nuoto danzato bogliaschino.

Un momento di ritrovo e convivialità, per trascorrere assieme qualche ora all’insegna dello sport dopo mesi difficili per tutti. Uno spettacolo che verrà arricchito dal contributo delle colleghe più grandi, quelle delle categorie Esordienti A e Ragazze, anch’esse in acqua per dare sfoggio del proprio talento e dei progressi raggiunti negli ultimi tempi.

L’impossibilità di assistere dal vivo all’evento, a causa delle restrizioni anti Covid, verrà superata dalla diretta streaming visibile sulla nostra pagina Facebook.

Questo l’elenco delle atlete che scenderanno in vasca, suddivise per categorie di appartenenza:

Ragazze (Allenatrici Olimpia Benvenuto e Silvia Demarchi):

Combinato: Cecilia Moretti, Eva Zane, Paola Bettini, Allegra Spinetta, Linda Cazzaniga, Beatrice Tavazzani, Giulia Megliola, Lara Vernazzano

Esordienti A (All. Andrea Bonci e Adriana Camposaragna)

Esibizione di squadra: Sofia Garibaldi, Sara Delogu, Sophie Devenuto, Eleonora Venturi e Sofia Boz

Trio: Sofia Garibaldi, Sara Delogu, Sophie Devenuto

Singolo: Sophie Devenuto

Esordienti B (All. Adriana Camposaragna)

Singolo: Rebecca Schiara

Singolo: Aurora Guerrisi

Doppio: Aurora Borgna, Maddalena Galli

Squadra: Rebecca Schiara, Aurora Borgna, Maddalena Galli, Sofia Capurro, Paola Lorenzini, Andrea Raina, Ilaria Giordano

Esordienti C (All. Silvia Demarchi e Paola Pegan)

Doppio: Elena Concu, Sofia Haidara

Trio: Teresa Costa, Anita Maria Regini, Venere Capurro

Quartetto: Camilla Turco, Caterina Spelta, Mia Valtorta, Camilla Repetti

Squadra: Elena Concu, Teresa Costa, Sofia Haidara, Venere Capurro, Anita Maria Regini, Mia Valtorta, Camilla Turco, Caterina Spelta.