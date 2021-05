begatomeravigliosa, nelle lettere al sindaco i sogni dei bambini del quartiere per il “dopo diga”

Genova. I desideri dei bambini, anche di quelli molto piccoli, per il quartiere di Begato – oggi che si stanno portando avanti i lavori di demolizione della Diga – non sono poi così diversi dai desideri degli adulti.

Nelle lettere al sindaco i sogni dei bambini di Begato

Così almeno sembra emergere dalle letterine al sindaco Marco Bucciscritte, insieme alle maestre, dagli alunni di alcune scuole, tra cui la elementare Elsa Morante e Tosca Bercili, la materna Primavera e la scuola primaria Edmondo De Amicis, tutte vicine alla zona interessata dal grande progetto di riqualificazione e frequentate da bambini che vivono quella parte della città.

Queste lettere sono state raccolte in una grande scatola rossa e consegnate a palazzo Tursi, sede del Comune di Genova, nelle mani del vicesindaco Massimo Nicolò (il sindaco, hanno spiegato dal cerimoniale, non era disponibile per motivi di salute) che si è preso l’impegno di approfondire alcune delle tematiche affrontate.

Nero su bianco, con tanto di disegni per rendere meglio l’idea, i bambini chiedono maggiore pulizia e decoro per il loro quartiere, più spazi verdi, giardini, giochi e impianti per lo sport, e la possibilità di poter stare all’aria aperta in sicurezza.

“Le prime lettere erano state raccolte durante il flash-mob del 20 marzo scorso sotto la Diga – ricorda Elisa Lanari, mamma e consigliere municipale del M5s, che oggi era a Tursi con la piccola delegazione di bambini – ma poi il progetto è proseguite all’interno delle scuole grazie alle maestre, pensiamo che sarebbe bello rendere questo scambio tra i bambini e l’amministrazione un appuntamento con una cadenza precisa”.