Begato: sgomberati 19 alloggi occupati illegalmente. Polizia locale denuncia 19 persone

Genova. La Polizia locale del reparto Giudiziaria, con l’ausilio di uomini del reparto Pronto intervento, del 5º distretto e del 1º distretto, a seguito di segnalazione della Direzione Politiche della Casa del Comune, ha eseguito la verifica di 19 alloggi di edilizia residenziale pubblica in 10 caseggiati di via Čechov, a Begato.

Sono stati impiegati in tutto 17 uomini. All’interno di alcuni degli alloggi sono state trovate 19 persone, tra cui 3 minori. Sono stati 16 gli indagati per il reato di occupazione abusiva, di cui 2 italiani e 14 stranieri nordafricani. Dei 16 denunciati, 12, che erano privi di documenti, sono stati accompagnati presso la sede del reparto, in piazza Ortiz, per l’identificazione presso il gabinetto di fotosegnalazione.

Alle famiglie con minori è stata concesso da Arte di rimanere nell’alloggio ancora qualche giorno perché possano cercare una nuova sistemazione regolare.