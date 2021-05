Basket Pegli mette in difficoltà la vicecapolista Teen Torino

Arenzano. Arriva nuovamente una sconfitta di misura per il Basket Pegli nella gara gara interna con la Teen Torino scesa in terra ligure forte della seconda posizione in classifica. Partenza sprint delle locali che riescono ad imporre il proprio ritmo mettendo intensità sui due lati del campo, chiudendo sul più 4 la prima frazione e andando negli spogliatoi sul 31-29, con qualche rimpianto per non aver concretizzato tante occasioni vicino a canestro e aver patito oltremodo diversi 1vs1 in difesa.

Al rientro dalla pausa lunga le pegliesi provano a dare la spallata decisiva all’incontro guidate da una solida Monachello in cabina di regia, dalla verve agonistica di Bruzzone e dalla precisione al tiro di Papiri, riuscendo finalmente ad attaccare la zona avversaria con sicurezza ed efficacia. Le ospiti però non ci stanno e, nel momento di maggiore difficoltà, sul meno 8 a ridosso dell’ultima frazione, trascinate dalle esterne Mortera e Baima, rientrano lentamente in partita. Le ragazze di coach Marco Costa, dopo aver chiuso la terza frazione con altri 20 punti segnati a referto, iniziano ad incartarsi in attacco complici le uscite per falli di Arecco e Papiri, entrambi per pure disattenzioni.

Torino viaggia continuamente in lunetta (9 punti nell’ultima frazione e 28 totali dalla linea della carità) e, con una giocata da 3 punti dopo una penetrazione di Mortera, mette la testa avanti sul 61-62. Doppio possesso offensivo sterile arancioblù e nuovo vantaggio ospite 61-64; rimessa Pegli a 26″ e appoggio mancino di Bruzzone in un amen per il 63-64. Fallo immediato Pegli e 2 su 2 sempre del play torinese per il 63-66. Time-out arancioblù a 22″, nuovamente rimessa offensiva ma questa volta la palla non entra e le ospiti festeggiano per il referto rosa.

“Peccato per il risultato finale perché questa volta siamo veramente andati vicini a portare a casa la partita contro una squadra forte e strutturata Non abbiamo patito assolutamente contro la zona avversaria e siamo riuscite a mettere la giusta energia per quaranta minuti. Siamo state forse poco ciniche nei primi due quarti e nel finale è uscita l’inesperienza nel contenere alcune individualità avversarie. Anche questa partita ci servirà per il futuro” è il commento dello staff tecnico del Pegli.

Il tabellino:

Basket Pegli – Sardex Torino Teen Basket 63-66

(Parziali: 20-16; 31-29; 51-45)

Basket Pegli: Torchia 2, Bruzzone 4, Bertini, Monachello 12, Papiri 22, Padula, Belgrano ne, Canale, Vivalda 7, Frandino 7, Magno, Arecco 9. All. Costa. Ass. Pozzato, Oneto.

Sardex Torino Teen Basket: Mortera 19, Colucci 1, Buffa, Giauro ne, Patrignani 11, Scomo 4, De Cicco 3, Baima 21, Tortora, Isoardi 1, Colucci 4. All. Corrado. Ass. Caron.

Arbitri: Vozzella (Andora) e Zappa (Loano).