Bando internazionalizzazione, stanziati nuovi fondi

Il 3 giugno 2021 è una data da segnare col circoletto rosso per gli addetti ai lavori e tutte le aziende che hanno bisogno di investire nella propria attività e cercano fondi attraverso il settore della finanza agevolata e dei bandi europei, nazionali e regionali.

“Aspettavamo solo l’ufficialità – dichiara Claudia Ghiso, CEO di Incentiviiitalia, azienda che si occupa di ricercare, studiare e presentare le domande di agevolazione per aziende di tutta Italia – ma ora possiamo tornare a proporre ai nostri clienti uno dei bandi più importanti del panorama europeo”.

Il bando, visto l’enorme successo della precedente edizione, è stato rifinanziato e dà la possibilità alle aziende di ottenere liquidità per affrontare investimenti nei più svariati settori. “Le caratteristiche del bando ci danno la possibilità di offrire ai nostri clienti un importante opportunità per ottenere i fondi per ripartire dopo questo periodo di crisi dovuta all’emergenza, per le categorie maggiormente colpite, e di consolidare e sviluppare la propria posizione sul mercato a quelle aziende che, nonostante la pandemia, sono riuscite a mantenere un trend positivo – prosegue Claudia Ghiso – Nella recente edizione la totalità dei clienti che ha presentato domanda tramite Incentiviiitalia ha ottenuto i fondi richiesti; ultimamente un’azienda emiliana con cui collaboriamo da qualche mese ha ricevuto, direttamente sul conto corrente aziendale, un bonifico di 200.000 euro”.

La diffidenza che storicamente le aziende italiane hanno verso il mondo delle agevolazioni e dei bandi sembra piano piano affievolirsi e gli imprenditori stanno approcciando questo settore con rinnovato entusiasmo. “E’ vero che spesso le domande di agevolazione sono di difficile comprensione e compilazione; il nostro lavoro è proprio quello di promuovere e semplificare l’approccio delle aziende a queste importanti opportunità” conclude Claudia Ghiso.

I dati ufficiali raccontano che fino al 2019 circa il 75% dei fondi messi a disposizione delle aziende italiane tornava nei forzieri di Bruxelles e che ad oggi, fortunatamente, e probabilmente anche grazie ad aziende come Incentiviiitalia, questo trend negativo sta rapidamente migliorando al punto che i più importanti economisti ritengono che la ripresa e a definitiva uscita dalla crisi economica italiana possa passare da questa porta.