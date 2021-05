Balneari, a Genova tutto esaurito ma i gestori protestano: “È tardi per cambiare le regole”

Genova. A guastare quella che doveva essere la riapertura ufficiale durante lo scorso weekend ci ha pensato il solito maltempo, ma i gestori dei 1.250 stabilimenti balneari in Liguria (di cui circa 200 in provincia di Genova) sanno che il vero start della stagione arriverà con l’inizio di giugno. E se da un lato gli abbonamenti annuali hanno già fatto registrare il tutto esaurito soprattutto in città, dall’altra l’ipotesi di regole meno restrittive per ombrelloni e sdraio in spiaggia, vagliata dal ministro Massimo Garavaglia nei giorni scorsi in visita nella nostra regione, viene giudicata troppo tardiva per portare un beneficio reale alle imprese del settore.

“Ai politici piace annunciare due mesi prima ciò che faranno due mesi dopo – lamenta Massimo Stasio, presidente genovese del Sib, sindacato dei balneari -. Si parla di un aumento del 30% degli spazi entro la fine del mese di maggio, ma gli stabilimenti non possono apportare modifiche in quattro e quattr’otto. Le spiagge vanno allestite con 30-45 giorni di anticipo, soprattutto chi monta postazioni fisse su piattaforme di cemento. Non credo che qualcuno si rimetterà a rifare le griglie. E poi, se il cliente ha comprato un abbonamento in funzione dello spazio a disposizione, non possiamo cambiare le carte in tavola e dirgli che dovrà stare più stretto”.

Durante l’incontro di sabato in Regione l’assessore Marco Scajola, che è anche coordinatore del tavolo interregionale del demanio marittimo, aveva proposto, visto il miglioramento della situazione pandemica, di ridurre il distanziamento minimo previsto tra gli ombrelloni, a oggi fissato in 10 metri quadri a ombrellone sia per gli stabilimenti balneari sia per le piscine. Proposta accolta dal ministro Garavaglia, ma non ancora tradotta in un aggiornamento delle linee guida.

“Un ombrellone che prima era a 3,15 metri potrebbe finire a 2,70 metri – riflette Stasio – ma molto dipende dal tipo di spiaggia. Su una superficie lunga e dritta la differenza c’è, ma su piccoli pontili e piattaforme non si recupera niente. E poi, se da 100 postazioni passiamo a 120, poi bisogna aumentare anche le cabine. Non è tutto immediato come sembra. E comunque, finché non ci sarà una delibera di giunta, stiamo parlando di chiacchiere. Diciamo che saremo più tranquilli perché avremo un margine di tolleranza più ampio in caso di controlli, ma se va bene ne riparleremo per l’anno prossimo”.

Più ottimista Enrico Schiappapietra, presidente regionale e savonese del sindacato, che ha incontrato il ministro Garavaglia domenica a Loano: “Ben vengano regole meno restrittive. L’anno scorso le cifre hanno indicato una riduzione media degli spazi di balneazione tra il 30-40%, già arrivare ad un 20% sarebbe significativo, non tanto come numeri in sé (da 10 metri quadrati a 9 oppure 8…), quanto come segnale di sicurezza, come immagine complessiva del nostro turismo, riuscendo inoltre ad accontentare parte della nostra clientela, anche quella tradizionale, che l’anno scorso non abbiamo potuto accogliere completamente nei nostri litorali per le diposizioni legate alla pandemia”.

Sul fronte delle prenotazioni si registra il sold out a Genova, ma anche in molte località del Levante. A influire è la voglia di mare sotto casa e in piena sicurezza, ma in parte è l’effetto della riduzione dei posti disponibili. Che si traduce, inevitabilmente, in un aumento dei prezzi come ammette lo stesso Stasio: “Se prima un abbonamento costava mille euro, ora costa 1.100 euro. Ma questo avviene perché il cliente usufruisce di spazi maggiori. Ed è anche per questo motivo che non possiamo ritoccare gli allestimenti a stagione già iniziata”.

Sullo sfondo dell’inizio dell’estate 2021 resta però la spada di Damocle della direttiva Bolkestein, ancora in sospeso: “Tema al centro dei colloqui con il ministro e sul quale ormai, dopo dieci anni e due di emergenza Covid, pretendiamo delle risposte e delle certezze: non dimentichiamo che alcuni operatori hanno scadenze a breve termine sulle concessioni ed è impensabile chiedergli investimenti sulle strutture per renderle ancora più appetibili e competitive sul mercato turistico, nazionale ed internazionale. Il ministro ha riferito che si sta stringendo sempre di più la trattativa con l’Europa, speriamo che l’estate 2021 sia la volta buona e che a fine stagione, come promesso, arrivi l’intervento normativo che metta fine ad una querelle infinita e dannosa per tante imprese del nostro territorio” conclude Schiappapietra.