Back To Sport: ecco il protocollo del CSI

Si chiama “Back to Sport” ed è il Protocollo di sicurezza con l’ultimo aggiornamento del CSI in tema di misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione da Covid-19.

Serve per dare a tutti, società affiliate, allenatori, ragazzi, famiglie e gestori degli impianti, indicazioni di carattere generale, in modo chiaro, anche con l’utilizzo di semplici grafiche, che siano utili per consentire lo svolgimento delle diverse attività.

Un documento della Presidenza Nazionale del Centro Sportivo Italiano che riguarda gli eventi e competizioni di preminente interesse nazionale, ma anche ogni manifestazione sia all’ aperto che al chiuso.

Da due settimane sono ricominciati a Genova i campionati giovanili di calcio e basket ,anche in altre province si sono disputati eventi agonistici di varie discipline: molti gli avvenimenti programmati per le prossime settimane.

Poterlo fare in sicurezza è indispensabile per tutti.

Oltre al Protocollo si possono visionare e scaricare 5 allegati riguardanti le varie discipline sportive, piscine e palestre, una nota informativa, dispositivi di protezione individuali e sanificazione, l’ultimo modello di autocertificazione per gli atleti.

Fin dal primo stop causato dalla pandemia il CSI ha comunicato solo note ufficiali su questi temi, magari aspettando qualche giorno in più, senza farsi travolgere dall'”ansia delle anticipazioni e delle bozze”.

I documenti del CSI hanno avuto ed avranno sempre anche un imprinting rigorosamente scientifico.

Il Protocollo è integrato con quanto suggerito dalla “Sezione di Igiene dell’Università “Cattolica del Sacro Cuore” e con la super visione della Prof.ssa Stefania Boccia.

Insomma siamo ben lontani da “l’ho sentito in tv…l’ho letto su internet…me lo ha detto mio cugino che conosce…”. Tutte le informazioni di “Back to Sport” si possono trovare sul sito www.csigenova.it.

Ormai da tempo è il modo più efficace e rapido per le comunicazioni del comitato con le nostre società affiliate.

Il protocollo ” Back to Sport” non è comunque, come nelle versioni precedenti, né esaustivo né definitivo. Sarà sempre integrato con le norme vigenti e con i provvedimenti emessi dalle autorità governative, locali e sanitarie competenti.

L’importante, dopo il “lungo inverno” che abbiamo attraversato, è vedere finalmente la “luce dell’estate” ed avere di nuovo tutti, bambini ,ragazzi ed adulti, la possibilità di “tornare a fare sport”.