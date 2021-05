Autostrade, Tosi (M5s): “Ad Aspi chiediamo massima trasparenza e un calendario dei cantieri”

Genova. “La sicurezza prima di tutto e su questo non si discute. Ma mettere in sicurezza non significa strozzare la viabilità autostradale, rendendo pressoché impossibile pianificare un viaggio, sia esso di lavoro che di piacere. Capiamo la necessità, che è prioritaria, di mettere mano ai viadotti e alle gallerie della rete ligure. Tuttavia, crediamo anche che sia vitale arrivi una comunicazione puntuale ed efficace in merito ai cantieri e alle criticità: non è accettabile che eventuali chiusure o limitazioni vengano comunicate all’ultimo momento come accaduto per il viadotto di Valle Ragone sullA12”. Lo dichiara il capogruppo del M5s regionale Fabio Tosi.

“In merito, abbiamo interrogato la Giunta per sapere quando Regione Liguria è stata avvisata della decisione del divieto di transito su viadotto dell’A12 e se dagli incontri che si sono svolti nelle settimane precedenti con il concessionario del tratto in questione, la problematica fosse già stata anticipata e, se sì, quando. La chiusura del tratto ai mezzi pesanti ha gettato il Levante nel caos più totale!”.

“A questo punto, crediamo sia vitale che Aspi abbia nei nostri confronti la massima chiarezza e trasparenza e ci comunichi un calendario puntuale di tutti gli interventi che continueranno ad essere attivi sulle tratte autostradali della Liguria. La Giunta deve avere tutte le risposte del caso a monte, vista l’imminente stagione estiva, e deve comunicarle celermente agli utenti in modo che possano avere un quadro preciso prima di mettersi in strada. Non possiamo permetterci di perdere anche un solo turista a causa delle criticità che, a un anno di distanza dalle prime polemiche che tutti ben ricordiamo, continuano a strozzare la rete ligure”, conclude Tosi.