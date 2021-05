Autostrade, solo una corsia tra Arenzano e Pegli ed è subito coda: occhi puntati su domani

Genova. Non è bastato il tempo incerto a tenere lontano qualche turista e quindi a limitare i disagi in autostrada: anche oggi si sono registrati fino a sei chilometri di coda sulla A10 tra Arenzano e Pegli in direzione del capoluogo ligure, lentamente diminuiti verso metà giornata.

Il programma dei cantieri sulla rete Aspi prevede anche il ripristino, scattato ieri sera alle 22, quello notturno tra Pegli e Pra’ e quindi fino al domenica alle 15e30 su questo tratto resterà percorribile una sola corsia per senso di marcia. L’effetti imbuto, appunto, si sta già facendo sentire.

Ricordiamo che, invece, da domenica alle ore 15.30 è prevista la chiusura del tratto tra Genova Aeroporto e Pra’ in direzione ponente, con uscita obbligatoria a Genova Aeroporto e con possibile rientro a Pra’. Questa modalità è stata decisa per garantire due corsie in direzione levante per agevolare il traffico di rientro dalla riviera verso la città dopo il fine settimana. La normale viabilità verrà ripristinata alle 6 di lunedì 24 maggio.

Domenica pomeriggio alla chiusura dell’A10 il traffico verrà convogliato sulla viabilità ordinaria, anche se Autostrade raccomanderà per le grandi percorrenze di utilizzare la A7 e la A26. La polizia locale, per far fronte ad eventuali disagi che potrebbero verificarsi, attiverà 9 pattuglie dedicate che presidieranno gli incroci e i segmenti viari del ponente cittadino a rischio.

Intanto ieri sera forti disagi sulla autostrada A10 dove si sono registrati fino a 11 km di coda tra Varazze e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per la conclusione dei lavori in corso nella galleria Ranco sulla A10, in direzione Ventimiglia, tra Albisola e Savona, dove è in corso la finalizzazione di alcuni interventi tecnici di potenziamento della calotta che hanno richiesto tempi maggiori di intervento rispetto a quelli prevedibili prima dell’avvio delle attività. Uno scambio di carreggiata ha scatenato il caos.