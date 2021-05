Autostrade, Rixi: “Sistema al collasso, lo stop dell’autotrasporto è condivisibile”

Genova. “Il sistema autostradale ligure è al collasso, non garantisce la sicurezza a uomini e merci. Bene fanno le associazioni dell’autotrasporto a fermare i servizi in Liguria per contestare la programmazione di autostrade, oltre al mancato riconoscimento dei ristori”.

Lo dice in una nota il deputato della Lega Edoardo Rixi, componente della Commissione Trasporti e responsabile nazionale Infrastrutture.

“Qualcuno sta giocando con la sopravvivenza del comparto e della logistica. La Lega ha presentato una interrogazione urgente – dice il deputato – per avere dal ministro Giovannini risposte chiare su quello che il Mit ha fatto (o non fatto) nell’ultimo anno nonostante le dichiarazioni roboanti del suo predecessore e le migliaia di ore in coda che i liguri hanno sopportato finora a causa di centinaia di cantieri”.