Autostrade: “Rivedere la pianificazione dei cantieri”. Rischio caos a cavallo di Ferragosto

Genova. È scongiurato fino al 15 giugno l’incubo dei cantieri nei weekend sulle autostrade della Liguria, con una sperimentazione che riguarderà il tratto genovese della A10: è quanto emerso al termine della riunione tecnica che si è svolta nel pomeriggio tra i referenti del ministero, i rappresentanti delle concessionarie autostradali e l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone.

Ma dopo questa data la situazione potrebbe cambiare. Il timore di Autostrade è quello di dover recuperare tutti i ritardi accumulati una volta passata l’estate, quando il traffico tornerà sostenuto anche nei giorni feriali. Ed è per questo che la società ha chiesto al Mims e agli enti locali di rivedere la programmazione.

“La sospensione durante i fine settimana di tutti i cantieri, che ormai abbiamo concordato da due settimana sottrae produttività alla nostra pianificazione iniziale – ha spiegato oggi davanti alle commissioni Ambiente e Trasporti il manager di Autostrade Fernando De Maria -. Dobbiamo assolutamente definire una pianificazione diversa delle attività, ovviamente non interessando il periodo estivo, però vorremmo evitare una congestione a partire da settembre”.

L’ipotesi della società, che dovrà essere discussa con la Regione in un nuovo incontro, prevede una ripresa dei cantieri nei fine settimana tra il 9 e il 22 agosto: “In questo periodo storicamente si registrano livelli di traffico inferiori ed è un periodo in cui potremmo accelerare e addirittura terminare alcuni cantieri”, spiega De Maria. Il nuovo piano comprende una prosecuzione delle lavorazioni nei feriali, anche in orario notturno, a giugno e luglio, concentrando le attività più complesse (in particolare la demolizione e ricostruzione dei rivestimenti in galleria e parte delle barriere antirumore) nelle settimane centrali del mese di agosto, con scambi e riduzioni di carreggiata permanenti.

Per i prossimi weekend sarà replicato lo smontaggio dei cantieri già dalle 14.00 del venerdì, con ripristino alle 6.00 del lunedì mattina. Ma ci sarà una novità: il cantiere in galleria tra Pegli e Pra’ sarà ripristinato venerdì 21 maggio alle ore 22.00 con la garanzia di una corsia percorribile per senso di marcia fino a domenica 23 maggio alle ore 15.30 quando è prevista la chiusura del tratto tra Genova Aeroporto e Pra’ in direzione Ponente, con uscita obbligatoria a Genova Aeroporto con possibile rientro a Prà. In questo modo da domenica pomeriggio saranno garantite due corsie in direzione Levante per agevolare il traffico di rientro dalla riviera verso la città dopo il fine settimana. La normale viabilità verrà ripristinata alle 6.00 di lunedì 24 maggio.

È prevista una nuova riunione del tavolo di monitoraggio martedì 25 maggio per valutare gli esiti di questa riprogrammazione del cantiere ed eventuali interventi correttivi per il successivo fine settimana.