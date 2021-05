Autostrade, mattinata di code a levante per i cantieri tra Rapallo e Nervi

Genova. Lunghe code quasi ferme da prima delle 8 di questa mattina hanno iniziato a interessare il tratto tra Rapallo e Nervi della autostrada A12 in direzione di Genova. Restringimenti di corsia dovuti ai cantieri sono i principali imputati dei disagi di viabilità. Coda anche tra Nervi e Recco in direzione opposta.

Dopo un fine settimana tutto sommato non drammatico – con Aspi che da sabato mattina ha rimosso gran parte dei cantieri sulla rete – stamani il ritorno al lavoro sulla rete e il meteo incerto hanno influito a un aumento del traffico.

Se la situazione più grave è quella sulla A12, si registrano rallentamenti anche sulla A26, in direzione sud, per due chilometri tra Ovada e Masone e sulla A10 Genova Ventimiglia, in direzione ponente, tra Varazze e Celle Ligure.

Traffico rallentato ma scorrevole tra Genova Aeroporto e il bivio A10/A7 Milano-Genova. Ecoda in uscita a Genova Bolzaneto, sulla A7, provenendo da Genova per traffico intenso.

Ricordiamo infine che sulla A10 Genova-Savona, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie, in orario notturno, questa sera dalle 21.30 e fino alle 5.30 di domattina sarà chiuso il tratto compreso tra Genova Aeroporto e Genova Pra’, verso Savona (lo stesso accadrà nella notte tra mercoledì e giovedì).

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Genova Aeroporto, percorrere la SS1 Aurelia e rientrare, sulla A10, alla stazione di Genova Pra’.