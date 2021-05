Autostrade, incidente sulla A7: traffico in tilt in direzione Milano

Genova. Al termine del fine settimana, il traffico del rientro non ha vissuto particolari criticità fatto salvo per l’A7 dove si stanno registrando pesanti disagi a causa di un incidente.

L’episodio è avvenuto intorno alle 18,40 tra Busalla e Isola del Cantone e avrebbe coinvolto due mezzi, per fortuna senza gravi conseguenze per le persone: per qualche decina di minuti la tratta è rimasta bloccata mandano in tilt il traffico.

A seguito dell’intervento dei mezzi di soccorso la circolazione è iniziata a riprendere verso le 19, anche se le code sono rimaste tale anche a causa della presenza di alcuni cantieri. La tratta è off limit per i carichi eccezionali sopra le 26 tonnellate fino alla mezzanotte di oggi.