Autostrade, incidente in A7: motociclista finisce all’ospedale in codice rosso

Genova. In una giornata di caos per la viabilità autostradale a Genova il pomeriggio prosegue all’insegna degli incidenti, oltre alle code dovute al restringimento in A10.

Un motociclista ha perso il controllo del mezzo in una galleria tra l’innesto della A10 e il casello di Bolzaneto, in direzione Milano. Soccorso dal 118, è stato portato in codice rosso per dinamica all’ospedale San Martino. Le sue condizioni non sarebbero gravi: avrebbe riportato una frattura alla spalla.

Altro incidente, senza gravi conseguenze se non un aumento delle code, sulla A12 tra Genova Est e l’innesto della A7.

Al momento le code sono presenti soprattutto in A10 tra Vesima e Genova Pra’ in entrambe le direzioni.