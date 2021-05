Autostrade, il rientro porta ancora code. Fino a domani chiusa la A10 tra Aeroporto e Pra’

Genova. Nonostante il piano di alleggerimento dai cantieri e il maltempo che ha parzialmente rovinato il weekend, la domenica pomeriggio è all’insegna delle code in autostrada e non solo. Come previsto, i problemi arrivano soprattutto dalla chiusura di una carreggiata tra Aeroporto e Pra’ in A10

Alle 15.30 è scattata l‘uscita obbligatoria al casello di Genova Aeroporto per chi viaggia in direzione Ponente, con possibilità di rientrare solo a Genova Pra’. Code e rallentamenti si registrano su tutta la viabilità ordinaria nelle zone di Sestri Ponente e Pegli. Una misura necessaria per garantire due corsie ai mezzi che utilizzano l’autostrada per tornare dalla riviera.

Ma, nonostante la promessa di avere sempre una corsia per senso di marcia, una coda di circa 4 chilometri si registra anche sull’autostrada A7 in direzione Milano tra i caselli di Bolzaneto e Busalla a causa di un cantiere.

Coda anche sulla A10 tra Voltri e il casello di Pra’ in direzione Levante.