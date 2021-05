Autostrade, code da rientro in Liguria nonostante il piano di rimozione dei cantieri

Genova. Di certo il delirio dello scorso weekend è ben altra cosa, ma nemmeno il “piano cantieri” di Autostrade ha potuto evitare qualche coda durante il rientro dalle riviere nel secondo weekend di riapertura con la Liguria e tutto il Nord Italia in zona gialla.

In serata si registrano code a tratti in A12 tra Rapallo e il bivio A12/A7, in particolare nei pressi del casello di Recco, dovute principalmente al traffico intenso. Code anche in A10 verso Genova e sulla A26 tra Voltri e Masone dove sono segnalate “per lavori”, nonostante il piano di Autostrade prevedesse di liberare completamente questo tratto.

In dettaglio, secondo quanto ha comunicato Autostrade, in A7 sono state rimosse due cantierizzazioni in carreggiata sud; in A10 sono state rimosse una deviazione di carreggiata (tra Varazze e Albisola) e due chiusure degli svincoli di Celle (uscita da Genova ed entrata per Savona); in A12 sono state disinstallate le tre deviazioni di carreggiata tra Nervi e Recco, tra Rapallo e Chiavari e tra Lavagna e Sestri Levante. In A26 è stata disinstallata la deviazione di carreggiata tra Masone e il bivio A26/A10 ed è stata rimossa la deviazione tra Ovada e Masone, con contemporanea pulizia della piattaforma.

Da lunedì alle 6.00 tutti i cantieri smobilitati venerdì pomeriggio torneranno attivi, come da accordi presi con la Regione. Per la gestione del prossimo weekend si farà un punto ulteriore in settimana.