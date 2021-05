Autostrade: coda di 4 km sulla A12 per veicolo in avaria

Genova. Mattinata che comincia male soprattutto a Levante per chi si muove sulle autostrade liguri. Autostrade per l’Italia segnala una coda di 4 Km tra Recco e Chiavari sulla A12 Genova-Rosignano marittimo in direzione Levante a causa di un veicolo in avaria.

Stessa situazione ma coda di minore entità sul lato opposto tra Chiavari e Rapallo in direzione Genova.

Ieri l’annuncio del divieto di transito per mezzi con peso superiore alle 3.5 tonnellate tra Lavagna e Sestri Levante per urgenti lavori di manutenzione sul viadotto Valle Ragone dopo l’esito delle ispezioni dai tecnici del ministero delle Infrastrutture.

Consuete problematiche sulla A26 tra Ovada e Masone dove sono 2 i chilometri di coda verso Voltri.

Gli aggiornamenti sono delle 7 del mattino.