Autostrade, camion in avaria su uno scambio di carreggiata: traffico in tilt sulla A12

Zoagli. Traffico in tilt sull’autostrada A12 in entrambe le direzioni a causa di un camion in avaria nel primo pomeriggio sullo scambio di carreggiata del viadotto Semorile, tra i caselli di Rapallo e Chiavari.

L’inconveniente ha generato code di 7 chilometri tra Recco e Chiavari in direzione Livorno e 4 chilometri tra Chiavari e Rapallo in direzione Genova.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso di Autostrade. Il veicolo, dopo una serie di manovre, è stato finalmente rimosso ma la situazione del traffico fatica a normalizzarsi.

Nulla a che fare con la limitazione ai mezzi pesanti in vigore da oggi sul viadotto Valle Ragone tra Lavagna e Sestri Levante, deciso dopo l’esito delle ispezioni condotte dal ministero delle Infrastrutture che hanno evidenziato condizioni di sicurezza non soddisfacenti.