Autostrade, camion a fuoco sulla A7: traffico in tilt tra Busalla e Bolzaneto

Genova. Traffico in tilt sulla autostrada A7 tra Busalla e Genova Bolzaneto verso Genova per un camion che ha preso fuoco poco prima del casello di Bolzaneto. Non risultano persone ferite.

È successo poco prima delle 16. Il traffico è stato sbloccato ma ci sono 5 chilometri di coda. Al momento si transita sulla corsia di sorpasso.

Per i soli veicoli leggeri, si consiglia di uscire a Busalla, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare a Genova Bolzaneto.

Sul luogo dell’evento è presente il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale e i vigili del fuoco.