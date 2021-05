Auto contro un cancello nella notte in via Ferri: due ragazzini feriti, il passeggero grave al San Martino

Genova. Incidente nella notte nel quartiere di Borzoli in via Ferri. Un’auto con a bordo due ragazzi è finita contro un cancello. E’ successo intorno alle 2.

I due giovani occupanti sono stati soccorsi dal 118 e dai vigili del fuoco del distaccamento di Bolzaneto che li hanno estratti dall’auto.

Uno dei due, il passeggero, un ragazzo di 19 anni, è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova: è grave ma non sarebbe in pericolo di vita.

Il conducente, 20 anni, è finito invece in codice giallo all’ospedale Villa Scassi.

Sul posto la sezione infortunistica della polizia locale per ricostruire la dinamica dell’incidente.