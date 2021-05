Atletica, tennis, hockey prato, basket: ecco com’è andato il weekend del CUS Genova

Genova. Terzo posto per Eleonora Ferrero nell’eptathlon al Meeting Nazionale Prove Multiple di Firenze. Il successo nei quarti di finale di Serie C per la squadra maschile del CUS Tennis. Seconda vittoria per il CUS Basket in Coppa del Centenario, ottenuta contro Valpetronio. Prima sconfitta stagionale per il CUS Hockey in Serie B, patita contro il Genova Hockey 1980. Questo, in sintesi, il fine settimana delle principali squadre e degli atleti più rappresentativi del CUS Genova.

ATLETICA LEGGERA. Terzo posto nell’eptathlon per Eleonora Ferrero nel Meeting Nazionale Prove Multiple di Firenze. L’atleta biancorossa chiude con 4.992 punti conquistando così il pass per i Campionati Italiani Assoluti. Sabato a Boissano da segnalare nei 100 m piani le buone prestazioni di Riccardo Berrino con 11″36 e Elisa Lugli con 12″99. Annullato per maltempo, infine, il meeting in programma a La Spezia per domenica.

TENNIS. Continua l’avventura della squadra maschile del CUS Tennis ai playoff di Serie C. La sfida del weekend prevedeva i quarti di finale tra i biancorossi e il TC Pietra Ligure. La sfida, sospesa per pioggia sul risultato di 3-2, ha fatto registrare le vittorie biancorosse da parte di Paiardi contro Cetara, Costa contro Morello e di Rebaudi e Ginocchio contro Cetara e Morello. Sconfitte invece per Rebaudi e Polverosi nei singoli.

In Via Monte Zovetto si è ripreso il giorno successivo con il doppio Costa-Paiardi che però non porta il punto che avrebbe portato alla vittoria. Quindi, doppio di spareggio contro Accatino-Morello e, ancora una volta, Costa-Paiardi nel momento più difficile, tirano fuori il meglio e vincono l’incontro 7-6 6-2.

HOCKEY PRATO. Weekend amaro per il CUS Hockey che incappa nella sua prima sconfitta stagionale contro il Genova Hockey 1980. Primo quarto che termina 1-1 dopo il vantaggio degli Universitari su corto con Schirru, pareggiato pochi minuti dopo su rigore da Cuellas. Nelle seguenti frazioni gli avversari vanno a segno altre due volte portandosi sul risultato di 1-3. Nello stesso periodo Schirru sbaglia un rigore e nella quarta frazione Ferrari sigla il momentaneo 2-3.

Dopo un forcing dei Cussini arriva all’ultimo minuto la rete del definitivo 2-4 che li condanna al primo insuccesso stagionale in campionato. Per Tollini e compagni adesso il prossimo appuntamento saranno i Playoff del 26 giugno a Cernusco sul Naviglio, dove i biancorossi si giocheranno il passaggio alla Serie A2.

CUS GENOVA HOCKEY vs GENOVA HOCKEY 1980 2-4

PALLACANESTRO. Seconda sfida di Coppa del Centenario e secondo successo per il CUS Basket di coach Pansolin. Dopo la vittoria esterna all’esordio contro la Virtus Genova arriva dunque la prima vittoria casalinga al PalaCUS, ottenuta contro un’ostica Valpetronio di coach Vaccaro. Dopo un primo quarto equilibrato, terminato sul 18-15, nella seconda frazione i biancorossi scavano il gap andando all’intervallo sul +12. Nella terza frazione i Levantini cercano di tamponare lo svantaggio ma gli Universitari tengono botta e chiudono la contesa sul risultato finale di 63-49.

CUS GENOVA BASKET vs VALPETRONIO 63-49