Assocasa, Di Fede nuovo presidente per Genova: guidava i comitati di quartiere e di Begato

Genova. Nell’ambito del rinnovo delle cariche territoriali, il segretario nazionale dell’Associazione sindacale per la casa, l’ambiente e il territorio Gaetano Vassallo ha nominato Angelo Di Fede alla massima carica provinciale per Genova.

“Persona conosciuta e apprezzata per la sua pluriennale attività di tutela e salvaguardia dei legittimi diritti degli inquilini delle case popolari genovesi – si legge nella nota diffusa da – Angelo Di Fede assume questo importante incarico da protagonista in quanto già presidente del coordinamento dei Comitati di quartiere genovesi e del Comitato di quartiere Linneo Begato e dintorni. Persona poliedrica e impegnato nel sociale svolge la sua attività solidale gestendo anche una associazione sportiva dilettantistica e distribuisce periodicamente aiuti alimentare alle famiglie in stato di necessità dei quartieri popolari della Valpolcevera”.

Il coordinatore del Nord Italia Ettore Rivabella dichiara: “Assocasa è fortemente impegnata sull’emergenza casa e con Angelo Di Fede faremo indubbiamente un salto di qualità. Vogliamo continuare a stare tra la gente recependo le necessità e i bisogni di fasce di popolazione particolarmente deboli e ulteriormente messe in difficoltà dell’attuale pandemia e da una sua gestione non sempre lineare”.

Entrando nel merito delle questioni irrisolte, Assocasa auspica un incremento degli accordi sui canoni agevolati e migliori politiche sugli alloggi popolari. “È giusto che gli assegnatari paghino il canone, ma Arte deve assicurare a tutti un’abitazione dignitosa, sono troppe le case popolari fatiscenti o comunque con criticità irrisolte da parecchio tempo. Siamo convinti che la strada giusta sia quella della riqualificazione. Una strada che crea lavoro e che ridà dignità ai nostri quartieri”.