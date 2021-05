Domani, domenica 30 maggio, si disputeranno le partite di ritorno dei quarti di finale playoff del campionato regionale ligure di Eccellenza 2020/2021. Alle ore 16, il Finale affronterà la Sestrese, la Genova Calcio riceverà la Fezzanese, il Rivasamba ospiterà la Cairese, il Ligorna incontrerà l’Albenga.

All’andata il Finale ha vinto 0-1 sul campo della Sestrese, tra Fezzanese e Genova Calcio è finita 0 a 0, la Cairese ha avuto la meglio sul Rivasamba per 3 a 0, il Ligorna si è imposto per 0 a 3 in casa dell’Albenga.

Marco Vacca, presidente della Genova Calcio, Ruben Rovetta, portiere della Sestrese, e Marc Tona, centrocampista della Cairese, commentano ed analizzano le ultime notizie ed analizzano le partite in programma domani.

Sono intervenuti Tommaso Odasso (Finale) e Gianluca Fasano (Fezzanese).