Arrivate le linee guida, sarà seconda fase per il campionato di Serie C di pallavolo

Ancora un breve periodo di attesa e poi sarà nuovamente spettacolo. C’è dunque grande trepidazione tra le società liguri classificatesi nelle prime tre posizioni dei rispettivi gironi, pronte ora a darsi battaglia nel tentativo di conquistare l’ambita promozione. Il Comitato Regionale ha quindi deliberato le seguenti formule di svolgimento per la seconda fase dei campionati di Serie C maschile e femminile.

Per quanto riguarda i primi sestetti, il Campionato Regionale di Serie C maschile prevede una promozione al Campionato Nazionale di serie B per la stagione 2021/2022 che verrà conquistata dalla vincente della Poule Promozione. È stato inoltre previsto il blocco delle retrocessioni al Campionato Regionale di Serie D 2021/2022.

Alla poule promozione, come già lasciato intendere, saranno ammesse le prime tre classificate di ciascun girone della prima fase. Tenendo quindi conto degli scontri diretti di quest’ultima e della classifica parziale da essi derivata, verrà organizzato un girone con gare di andata e ritorno (per un totale di 6 gare) da disputarsi unicamente con le squadre non ancora incontrate nella prima fase.

Per stabilire la classifica finale del campionato verrà anche organizzata una poule di classificazione alla quale parteciperanno le società rimanenti (cinque in totale), con ognuna di esse che giocherà quattro gare (due in casa e due in trasferta) in un girone di sola andata, senza tenere conto dei risultati acquisiti nella prima fase. L’inizio della seconda fase è previsto per la prima metà di maggio, salvo problematiche legate alla situazione emergenziale.

Per quanto riguarda invece il Campionato Regionale di Serie C femminile, questo prevede una promozione al Campionato Nazionale di serie B2 per la stagione 2021/2022, ancora una volta assegnata alla vincente della poule promozione. Confermato inoltre il blocco delle retrocessioni al Campionato Regionale di Serie D 2021/2022.

Ad affrontare la seconda fase saranno nuovamente le prime tre classificate di ognuno dei tre gironi, mentre alle ultime due verrà riservata la poule classificazione. La poule promozione si disputerà con gare di sola andata contro le squadre finora non incontrate, portando alla seconda fase i risultati degli scontri diretti del proprio girone. In questo modo si determinerà la classifica dal 1° al 9° posto.

La sopraccitata poule di classificazione sarà invece necessaria per stabilire una classifica finale del campionato: avrà la stessa struttura del play-off (gare di sola andata con le squadre non ancora incontrate, portando alla seconda fase i risultati acquisiti con la squadra del proprio girone nella prima fase) e determinerà la classifica dal 10° al 15 posto. Anche per il campionato di Serie C femminile l’inizio della seconda fase è previsto per la prima metà di maggio, questo salvo problematiche legate alla situazione emergenziale causata dal Covid.