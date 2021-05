Arrestato in Lombardia il rapinatore delle Farmacie: aveva colpito in via Balbi

Genova. La Polizia di Stato ha arrestato a Vigevano, in Lombardia, un 45enne italiano, pregiudicato, in esecuzione di un ordine di custodia cautelare in carcere per furto aggravato e rapina.

L’uomo da qualche tempo aveva preso di mira farmacie e distributori automatici di bevande. In particolare il 5 maggio aveva colpito, a distanza di pochi minuti, 2 farmacie in via Balbi, in un caso sottraendo il registratore di cassa, nell’altro era stato allontanato dalla titolare del negozio.

I numerosi furti agli “H24” sono stati commessi con l’utilizzo di una spranga di ferro.

Per questa sua propensione a delinquere e per la ripetitività delle condotte criminali, gli agenti del Commissariato Prè avevano richiesto all’Autorità giudiziaria una misura restrittiva, ottenuta giovedì.

I poliziotti lo hanno trovato a Vigevano e condotto in carcere. L’uomo fin da subito ha ammesso le sue responsabilità dichiarando di aver contratto debiti a causa della sua dipendenza da sostanze stupefacenti.