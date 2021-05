Area ex Mira Lanza, la giunta risponde a Cristina Lodi: “Ma l’assessore non dice nulla”

Genova. E’ tutt’altro che soddisfatta, la consigliera comunale del Pd Cristina Lodi, della risposta ricevuta dalla giunta Bucci in merito al futuro dell’area ex Mira Lanza in Valpolcevera. La sua interrogazione in merito, caduta nel vuoto per diversi giorni tanto da rendere necessario all’esponente dell’opposizione rivolgersi al prefetto, ha finalmente avuto un riscontro. “Ma quella risposta non dice nulla”, afferma Cristina Lodi.

Ai quesiti legati alla riqualificazione dell’area di 40 mila metri quadri tra Rivarolo e Teglia, in Valpolcevera, l’assessore allo Sviluppo Economico Stefano Garassino ha risposto così:

L’area è stata acquistata da privati su un fondo fallimentare curato dal dottor Alessandro Zanotti per conto di Bankitalia. Essendo una trattativa tra privati il Comune, come spiegato dall’avvocato Chiappe della Direzione Patrimonio, non entra come parte attiva.

Urbanistica e Mobilità stanno seguendo le fasi pre-progettuali per consigli tecnici e input dal territorio, ovviamente prima del progetto definitivo, come già concordato con il presidente del municipio Federico Romeo, saranno organizzati incontri conoscitivi con il quartiere per rendere il nuovo insediamento il più gradito possibile e commissioni consiliari in parallelo.

Sarà nostra cura, appena il progetto sarà più delineato, mettere a conoscenza il municipio e i consiglieri comunali di tutte le informazioni affinché possano apportare il proprio contributo. Inoltre l’assessorato allo Sviluppo economico e patrimonio svolgerà funzioni di regia al supporto del Comune al nuovo futuro insediamento.

“L’assessore non fornisce assolutamente informazioni utili a comprendere maggiormente il progetto di riqualificazione della zona di cui abbiamo avuto maggiori dettagli dalla stampa – dichiara Cristina Lodi – a questo punto le ipotesi sono due: o l’amministrazione promuove progetti che in realtà hanno poca concretezza oppure non esiste da parte di questa maggioranza la volontà di rendere partecipi i consiglieri e i cittadini delle scelte compiute”.

“In entrami i casi si tratta di situazioni gravi, che manifestano mancanza di trasparenza sulle politiche strategiche per il territorio. Il mio impegno su questa tematica non si ferma e a breve chiederò nuovamente informazioni sull’area e solleciterò un’altra volta la convocazione di una Commissione consiliare sul tema”, conclude la consigliera comunale.