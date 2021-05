“Approvare subito il ddl Zan”. sabato 8 maggio presidio a Genova

Genova. Sabato 8 maggio alle 11:30 in largo Pertini la comunità arcobaleno manifesterà per chiedere l’approvazione del disegno di legge conosciuto con il nome del suo primo relatore, Alessandro Zan

“Il ddl Zan non è una legge rimandabile e di sicuro non è una legg superflua” dice il coordinamento Liguria Rainbow.” Le forze politiche di destra come Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia da tempo fanno muro perché questo provvedimento si impantani nell’iter parlamentare, adducendo motivazioni non fondate. E il senatore Ostellari, Pillon e tutti i loro amici vogliono continuare a dire che le persone Lggbt sono malate, contro natura

“Sono anni che il Parlamento ne discute, il testo è stato approvato alla Camera, Chi oggi lo ospeggia vuole mercanteggiare posizioni nel governo, equilibri politici tra partiti e fazioni e lo fa sulla pelle delle persone.Noi diciamo che non si tratta sulle vite e sui diritti.

Al presidio interverranno esponenti di Agedo, Genova Gaya, PanSoti, Rete di donne per la politica e del Coordinamento Liguria Rainbow