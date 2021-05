Genova. Ancora un rogo d’auto a Genova: ieri sera poco prima delle 22 in in via Degola due auto, posteggiate a pochi metri, sono state danneggiate da un rogo: una è andata completamente distrutta.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e anche i carabinieri che si occuperanno di indagare su questo ennesimo rogo misterioso.

Solo 24 ore prima al Cep di Pra’ erano state incendiate tra autovetture insieme a u cumulo di spazzatura.