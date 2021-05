Anche Costa in piazza alla manifestazione dei parchi tematici: “Fateci aprire subito”

Roma. “No al 1° luglio: liberate il sorriso! questo lo slogan della manifestazione in corso in Piazza del Popolo, a Roma, alla quale il Gruppo Costa Edutainment partecipa con una rappresentanza dei suoi parchi tematici, chiusi ormai dallo scorso ottobre (Italia in Miniatura, Oltremare, Aquafan e Acquario di Cattolica).

In una festa di mascotte, palloncini colorati e personaggi dei cartoon fra i più amati dai bambini c’era anche Ulisse, il delfino curioso di Oltremare, a sfilare con le altre mascotte italiane, a distanza di sicurezza, esattamente come accade nelle strutture.

Una manifestazione colorata sulle note di “I will survive” e “Staying alive”, per esprimere che dietro alla leggerezza e alla gioia che i parchi portano ai visitatori, ci sono lavoratori, aziende, imprese, indotto e famiglie che il DPCM pare avere dimenticato.

In piazza, con la rappresentanza Costa Edutainment, anche la General Manager del Polo Romagna e Toscana, Patrizia Leardini. “I parchi tematici sono luoghi outdoor che già dallo scorso anno hanno dimostrato e attivato procedure di sicurezza e di tutela della salute dei visitatori e dai quali non è scaturito neppure un caso di contagio. Non ci spieghiamo come mai – prosegue Leardini – con una campagna vaccinale in atto e notizie incoraggianti sul fronte CoVid-19, la nostra categoria che accoglie persone che circolano outdoor debba essere penalizzata rispetto a luoghi al chiuso che invece hanno potuto riaprire. Il settore impiega 60.000 persone, a casa dallo scorso ottobre e senza sostegni: auspichiamo che il Presidente Draghi e il Comitato Tecnico Scientifico rivedano la loro decisione e ci permettano di riaprire. Aspettare il 1 luglio significherebbe la fine per molti di noi”.

Delle 60.000 persone impiegate nel settore, Costa Edutainment ne impiega circa 500 in alta stagione, nelle sue strutture in Liguria, Romagna e Toscana.