Allarme ladri nel ponente genovese: entrano nelle abitazioni con i proprietari in casa

Genova. E’ allarme ladri a Pegli e in generale nel ponente della città. Ieri sera sono stati ben due i tentativi di intrusione in altrettanti appartamenti.

E’ successo in via Loano e in via Guglielmotti tra le 20 e le 22. In entrambi i casi i malviventi erano due e sono scappati dopo l’allarme lanciato dai padroni di casa che si trovavano nelle rispettive abitazioni.

Alcuni giorni fa un tentativo simile era fallito in un’abitazione di via Bordighera a Prà’.

La tecnica è sempre la stessa. I malviventi sembrano prediligere appartamenti con giardini o balconi, poi riescono a forzare le persiane e praticano un buco negli infissi per arrivare a girare la maniglia della porta finestra.

Sugli episodi di ieri indagano i carabinieri che hanno raccolto le denunce dei proprietari e passato al setaccio la zona, ma i ladri si erano già dileguati.