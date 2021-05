Genova. Intorno alle 16 di oggi la viabilità di piazza De Ferrari tra via XX Settembre, via Petrarca e via Dante è stata bloccata per sicurezza a causa di un allarme bomba. Auto e linee dei mezzi pubblici vengono deviati.

Sul posto la polizia di Stato che ha transennato la strada di fronte al palazzo della Borsa. Presente anche una pattuglia della polizia locale. Previsto l’intervento degli artificieri.

L’allarme è scattato a causa di uno zaino nero abbandonato sotto i portici dello stesso palazzo, non distante da alcuni tavoli accatastati. La strada è chiusa anche i pedoni.

Aggiornamento in corso