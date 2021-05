Alla ricerca di Giotto, il pappagallo parlante smarrito a San Fruttuoso

Genova. E’ volato fuori dal balcone in un attimo e non è più tornato. Questa la storia ancora senza un finale di Giotto, pappagallo domestico scomparso in queste ore dalla sua casa di via Imperiale, a San Fruttuoso.

Immediato il tam tam sui social, dove la padrona ha pubblicato le foto dell’uccello, insieme all’appello disperato: ” un pappagallo domestico, grigio con la coda rossa ed è parlante. È registrato con chip. Aiutatemi a trovarlo, cercherà sicuramente rifugio presso qualcuno perché è stato allevato in casa”.

Decine le condivisioni in pochi minuti, con un quartiere intero che si è messo sulle tracce del grande volatile, scomparso dalle 11 di questa mattina: “Siamo tutti disperati. Ia gabbia era chiusa male e fuori c’erano gli operai che facevano rumore di ferraglia. Si è spaventato ed è scappato”. Di seguito il post pubblicato sui social con tutti i riferimenti in caso di ritrovamento.